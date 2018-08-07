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В Зугдидском районе мужчина после ссоры перерезал горло знакомому
07.08.2018 12:35
По обвинению в умышленном убийстве полицейские задержали 55-летнего мужчину в селе Джуми Зугдидского района.
По данным МВД Грузии, обвиняемый минувшим вечером поссорился со своим 40-летним знакомым и ударил его ножом в горло. Потерпевшего сразу же доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
Обвиняемый был задержан на месте преступления. Следствие изъяло орудие преступления — нож. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
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