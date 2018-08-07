В Грузии пресекли незаконный экспорт лекарств в Узбекистан

07.08.2018 13:14 Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии пресекли незаконную попытку вывоза в Узбекистан медикаментов, предназначенных для детей и взрослых, больных гемофилией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



В частности, 2 августа представители грузинской компании, занимающейся реализацией медикаментов, собирались вывезти через одну из грузинских таможен в Центральную Азию более 1,5 тысячи флаконов лекарства EMOCLOT для борьбы с гемофилией на общую сумму более 335 тысяч долларов.

При этом в инвойсе, предоставленном компанией, неправильно была указана дозировка лекарства — вместо 1000 МЕ/10 мл. было написано 500 МЕ/10 мл.



Также выяснилось, что по собственной инициативе, не ставя в известность производителей, продавцы сменили упаковку и этикетки на лекарстве, чтобы оно было похоже на то, что продается в Узбекистане.



Кроме того, экспортеры увеличили и срок годности медикамента, указав на этикетке вместо 2019 года 2020 год. Они также изменили серийный номер медикамента, который позволяет идентифицировать лекарство.



На данном этапе назначена экспертиза для установления годности лекарства.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет. О задержанных пока не сообщается.















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