Великобритания и Норвегия объединятся против российской морской угрозы

07.08.2018 16:29 Новый парк британских "охотников за субмаринами" будет работать вместе с норвежскими силами для сдерживания российской угрозы.



Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет The Telegraph.



Великобритания и Норвегия будут совместно использовать объекты новой морской патрульной авиации.



Британия примет поставку в следующем году первого из девяти самолетов P-8A стоимостью 3 млрд фунтов. Норвегия покупает пять таких самолетов из-за "неустойчивой ситуации с безопасностью" в Северной Атлантике, согласно заявлению, совместно подписанному Британией, Норвегией и Соединенными Штатами.



Самолеты Великобритании будут базироваться в Шотландии на полигоне RAF Lossiemouth при оперативной и материально-технической поддержке норвежских самолетов.



Поисковый радар P-8 оптимизирован для выявления небольших объектов на поверхности моря, а также крупных поверхностных целей.



Планы совместных операций с Норвегией получили поддержку в мае.



"Норвегия и Великобритания являются естественными партнерами, учитывая наши общие ценности, а также нашу историю и географию", - заявила Тонет Скоген, государственный секретарь Министерства обороны Норвегии.



"Мы можем еще больше укрепить двустороннее оборонное сотрудничество, связанное с такими мощными средствами, как истребитель F-35 и морской патрульный самолет P-8", - добавила она.



Представитель британского министерства обороны заявил: "Великобритания вместе с Норвегией изучит пути, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны морского патрульного самолета P-8A для повышения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая безопасность НАТО".



В 2017 году королевские Военно-морские силы Великобритании 33 раза реагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

