За 2 месяца в реках, озерах и море Грузии утонули 39 человек

08.08.2018 12:46 С 1-го июня по 1-е августа текущего года в масштабе Грузии в реках, озерах и море утонули 39 человек, в то же время в указанный период спасателями спасены 192 человека, - об этом сообщили «IPN» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По их же информации, в летний период в реках погибли 20 человек, в озерах – 11, а в море – 8 человек. Что касается спасенных, спасатели спасли от гибели в реках – 11 человек, в озерах – 36 и в море – 145 человек.

По информации пресс-службы Службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели осуществляют 24-часовой мониторинг в тех местах, которые считаются зонами для купания и где есть знаки безопасности и запрещающие знаки, а также буйки в море, которые предупреждают граждан о том, что за огражденную территорию заплывать небезопасно.



По их же словам, спасателями не осуществляется мониторинг в тех местах, которые не считаются зонами для купания, в том числе, как на морском побережье, так и на территории Тбилисского водохранилища.

Вместе с тем, как заявляют в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в текущем году как на территории Черного моря, так и на территории т.н. Тбилисского моря в общей сложности добавлено 140 спасателей и на береговой линии Черного моря уже работают 200 спасателей, а на Тбилисском море – 100 спасателей.

















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