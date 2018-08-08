По делу об убийстве генерала Самсона Кутателадзе выявлены новые обстоятельства

08.08.2018 13:11 По информации Первого канала, по делу об убийстве генерала Самсона Кутателадзе выявлены новые обстоятельства и судья выдал постановление о задержании Георгия Чантурия на основании данных обстоятельств.



Следствие выявило новые обстоятельства на основании показаний свидетелей, которые непосредственно касаются убийства.



Официальную информацию в связи с задержанием Георгия Чантурия в ближайшее время распространит МВД. В ведомстве назначен брифинг.



Георгий Чантурия был задержан накануне в связи с делом об убийстве генерала Самсона Кутателадзе.



Во время обыска в доме Чантурия были изъяты три автомата, 500 патронов и 24 обоймы.



Бывший депутат, генерал Самсон Кутателадзе был найден мертвым на территории т.н. «Стамбульского рынка» 15 января. В рамках следствия по горячим следам был задержан Георгий Чантурия, но его отпустили 18 января без предъявления обвинения.















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