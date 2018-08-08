Мезвришвили: Убийство генерала Кутателадзе раскрыто

08.08.2018 13:48 Министерство внутренних дел Грузии раскрыло факт убийства генерала Самсона Кутателадзе в Рустави 15 января, — об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.



По ее словам, правоохранители, на основании постановления судьи, задержали Г.Ч. 1981-го года рождения по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружие.



Преступнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.



«Следствие установило, что обвиняемый 15 января вошел в административное здание т.н. «Стамбульского рынка» в Рустави вместе с генералом Самсоном Кутателадзе, с которым у него было противостояние в течение долгого времени. В здании обвиняемый и Самсон Кутателадзе повздорили в связи с финансовыми вопросами, после чего обвиняемый выстрелом из огнестрельного оружия нанес Самсону Кутателадзе несколько ранений и покинул здание. От полученных ранений Кутателадзе скончался на месте», — завила Натия Мезвришвили.



Следствие ведется по 108-ой статье (умышленное убийство) и второй и третьей части 236-ой статьи (противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного) УК Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

