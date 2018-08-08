МВД Грузии распространяет заявление в связи с задержанием Георгия Чантурия по делу об убийстве генерала Самсона Кутателадзе

08.08.2018 15:51 Министерство внутренних дел Грузии раскрыла факт нашумевшего убийства генерала Самсона Кутателадзе, задержано одно лицо, - об этом заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили на проведенном в МВД брифинге.



«Сотрудники департамента полиции Квемо (Нижнего) Картли, в результате проведенных интенсивных оперативно-следственных действий, на основании судебного постановления задержали Г.Ч. 1981 года рождения по обвинению в умышленном убийстве и противозаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.



Преступление предполагает наказание на срок от 7 до 15 лет.



Следствием установлено, что обвиняемый 15 января текущего года вошел в административное здание т.н. «Стамбульского рынка» в Рустави вместе с генералом Самсоном Кутателадзе, с которым у него в течение долгого времени было противостояние. В здании между обвиняемым и Самсоном Кутателадзе произошла словесная перепалка в связи с финансовыми вопросами, после чего обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия нанес несколько ранений Самсону Кутателадзе и покинул здание. Кутателадзе в результате полученных ранений скончался на месте.



Вышеуказанное подтверждено показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинской, физико-технической, баллистической, химической и биологической экспертиз, а также доказательствами, полученными в результате скрытно проведенных следственных действий.



При обыске в доме задержанного полицией изъяты три автоматических огнестрельных оружия, рожки и боевые патроны.



Расследование ведется по факту умышленного убийства и противозаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия по статье 108, 2-й и 3-й частям статьи 236 УК Грузии», - заявила Натия Мезвришвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

