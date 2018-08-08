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Адвокат: Малхаз Кобаури не убийца, а главный свидетель в деле
08.08.2018 16:07
Из имеющихся на сегодня обстоятельств прослеживается, что Малхаз Кобаури не мог совершить это преступление, — заявил адвокат 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури, обвиняемого в убийстве семьи Смит в ущелье Хада.
По словам Александра Кобаидзе, Малхаз Кобаури не убийца, а главный свидетель в данном деле.
Адвокат говорит, что Кобаури не признается в преступлении и отрицает любое сексуальное насилие в отношении убитой Лоры Смит.
Александр Кобаидзе не исключил, что экспертиза была проведена неправильно.
Защита намерена назначить несколько экспертиз, чтобы доказать свою позицию.
При этом адвокат заявляет, что в убийстве фигурируют около семи человек.
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