Адвокат: Малхаз Кобаури не убийца, а главный свидетель в деле

08.08.2018 16:07 Из имеющихся на сегодня обстоятельств прослеживается, что Малхаз Кобаури не мог совершить это преступление, — заявил адвокат 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури, обвиняемого в убийстве семьи Смит в ущелье Хада.



По словам Александра Кобаидзе, Малхаз Кобаури не убийца, а главный свидетель в данном деле.



Адвокат говорит, что Кобаури не признается в преступлении и отрицает любое сексуальное насилие в отношении убитой Лоры Смит.



Александр Кобаидзе не исключил, что экспертиза была проведена неправильно.



Защита намерена назначить несколько экспертиз, чтобы доказать свою позицию.



При этом адвокат заявляет, что в убийстве фигурируют около семи человек.















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