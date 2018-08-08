Суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения в отношении шести сотрудников шахты Ткибули

08.08.2018 20:57 Суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения в отношении шести сотрудников шахты Ткибули. Судья полностью удовлетворил ходатайство обвинения.



Защита ходатайствовала о залоге в размере 5000 лари на каждого обвиняемого.



Следствие вменяет в вину задержанным нарушение норм безопасности. В случае, если виновность обвиняемых подтвердится, им грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Ни один из задержанных не признает себя виновным.



Напомним, следствие предъявило обвинение директору шахты Акакию Ахвледиани, главному инженеру Гизо Киркитадзе, управляющему Мамули Кублашвили, начальнику участка Мураду Абуладзе, его заместителю Тариэлу Абесадзе и помощнику Гоче Касрашвили.



Следующее судебное заседание назначено на 20 сентября.















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