Кутаисский городской суд избрал для сотрудников «Грузугля» заключение под стражу

08.08.2018 22:34 Кутаисский городской суд избрал для сотрудников компании «Сакнахшири» ("Грузуголь") меру пресечения в виде заключения под стражу.



Следствие обвиняет задержанных в нарушении норм безопасности в шахте.



Обжаловать решение Кутаисского городского суда адвокаты обвиняемых смогут в Кутаисском апелляционном суде.



Задержанным сотрудникам "Грузугля" предъявлено обвинение по 2-й части статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека.















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