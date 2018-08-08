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Кутаисский городской суд избрал для сотрудников «Грузугля» заключение под стражу
08.08.2018 22:34
Кутаисский городской суд избрал для сотрудников компании «Сакнахшири» ("Грузуголь") меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие обвиняет задержанных в нарушении норм безопасности в шахте.
Обжаловать решение Кутаисского городского суда адвокаты обвиняемых смогут в Кутаисском апелляционном суде.
Задержанным сотрудникам "Грузугля" предъявлено обвинение по 2-й части статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека.
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