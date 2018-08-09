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МВД Грузии раскрыло убийство генерала Кутателадзе


09.08.2018   13:37
Министерство внутренних дел Грузии раскрыло факт убийства генерала Самсона Кутателадзе в Рустави 15 января, — об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.

По ее словам, правоохранители, на основании постановления судьи, задержали Г.Ч. 1981-го года рождения по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружие.

Преступнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

«Следствие установило, что обвиняемый 15 января вошел в административное здание т.н. «Стамбульского рынка» в Рустави вместе с генералом Самсоном Кутателадзе, с которым у него было противостояние в течение долгого времени. В здании обвиняемый и Самсон Кутателадзе повздорили в связи с финансовыми вопросами, после чего обвиняемый выстрелом из огнестрельного оружия нанес Самсону Кутателадзе несколько ранений и покинул здание. От полученных ранений Кутателадзе скончался на месте», — завила Натия Мезвришвили.

Следствие ведется по 108-ой статье (умышленное убийство) и второй и третьей части 236-ой статьи (противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного) УК Грузии.






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