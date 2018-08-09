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МВД Грузии раскрыло факты убийства и попытки убийства


09.08.2018   15:21
Раскрыто убийство, произошедшее накануне 8-го августа в подъезде 25-го корпуса, Варкетили N3 первого микрорайона.

По информации МВД, ведутся интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Ц.Г. 1989 года рождения.

По предварительной информации, убийство произошло вчера вечером на почве ревности. Выстрелом из огнестрельного оружия был убит 41-летний мужчина. Ранен 48-ми летний мужчина, который в данное время проходит лечение в медицинском учреждении.

Следствие по делу ведется по статье 108 и 3-й части статьи 19-109, что подразумевает умышленное убийство и попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении двух или более лиц. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет или бессрочное заключение.






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