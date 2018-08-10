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Три человека задержаны на контрабанде золотых изделий


10.08.2018   11:57
Сотрудники следственной службы министерства финансов при координации с представителями департамента таможенной службы, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, на таможенной границе Грузии, выявили два факта незаконного перемещения товара в особо крупном размере и задержали троих лиц.

«Следствие установило, что обвиняемые, желая пересечь ТПП «Сарпи», ввезли на территорию Грузии до 2-х килограмм незадекларированных золотых изделий.

В результате следственных действий было изъято золотых изделий общей стоимостью более чем на 100000 лари», — заявляют в следственной службе.

Следствие ведется по 1-й и 2-й частям статьи 214 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.






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