Спецслужбы Грузии задержали сообщника Ахмеда Чатаева

10.08.2018 18:11 Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании 9 августа в Батуми фигуранта дела о терроризме Руслана Шавадзе. В июле 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Молодой мужчина 1997 года рождения обвинялся в оказании помощи террористической деятельности, присоединении к иностранной террористической организации, а также незаконном пересечении государственной границы Грузии.



По версии СГБ, 27 октября 2017 года Руслан Шавадзе вместе с Ахмедом Чатаевым и Ибрагимом Адашевым нелегально пересекли зеленый участок грузино-турецкой границы. Все трое, а также другие члены преступной группы остановились в квартире одного из домов на улице Габриэла Салоси, где впоследствии 21-22 ноября прошла спецоперация силовиков. Тогда в перестрелке с силовиками погибли Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов, а Ахмед Чатаев совершил самоподрыв. В Службе госбезопасности Грузии считают, что Шавадзе покинул съемную квартиру за несколько часов до начала спецоперации, после чего скрылся.



В СГБ также сообщают, что в сентябре 2016 года задержанный незаконно перебрался на территорию Турции, после чего присоединился группировке Ахмеда Чатаева, воюющей в Сирии и Ираке. В ведомстве считают, что Шавадзе тоже принимал участие в боевых действиях.

















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