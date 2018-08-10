Учения Noble Partner 2018 помогают Грузии приблизиться к стандартам НАТО - министр обороны

10.08.2018 23:35 Министр обороны Грузии Леван Изория в пятницу ознакомился с ходом проходящих на территории военной базы в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) многонациональных учений Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018"), участие в которых принимают более 3 тысяч военнослужащих 13 стран.



"В рамках этих учений еще больше повышается наша совместимость со стандартами НАТО, углубляется коммуникация с различными стратегическими партнерами, повышается профессионализм военнослужащих и еще больше усиливаются оборонные возможности страны", - заявил Л.Изория после посещения военной базы.



Его цитирует пресс-служба Минобороны Грузии,



По словам министра, Грузия продолжит подобные учения в будущем с еще большей интенсивностью и большим участием со стороны партнеров.



По информации пресс-службы, глава ведомства вместе с начальником генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая посетил многонациональный штаб учений, после чего на американском вертолете UH-60 "Черный ястреб" с воздуха осмотрел все учебные районы.



Л.Изория также осмотрел развернутый в рамках учений полевой госпиталь и присутствовал на учениях с участием немецких военнослужащих, которые отрабатывали навыки проведения наступательной операции.



Министр следил за ходом действий военнослужащих ФРГ, передвигаясь на немецкой боевой машине пехоты "Мардер", отмечают в пресс-службе.



Учения "Достойный партнер 2018" продлятся до 15 августа.



Грузия принимает учения Noble Partner уже в четвертый раз.



В нынешнем году участие в них принимают военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.



Как заявляют в грузинском военном ведомстве, целью учений является повышение уровня готовности и совместимости между вооруженными силами Грузии, США и стран-партнеров, а также улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций и внесение вклада в обеспечение безопасности в регионе Черного моря.



На учения США перебросили из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и пять танков "Абрамс" (M1A2). В учениях в нынешнем году задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Всего в учениях принимают участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе.



По данным Минобороны Грузии, в учениях также принимают участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран.



Премьер-министр Грузии Мамума Бахтадзе заявил 1 августа, что данные маневры не направлены против какой-либо страны и их целью является укрепление безопасности, стабильности и мира в регионе.















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