СГБ сделало заявление о задержании обвиняемого в пособничестве террористам Руслана Шавадзе

11.08.2018 10:42 В результате оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками Контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, Департамента полиции Аджарии и Департамента по особым поручениям МВД Грузии, 9 августа в Батуми задержан осужденный по делу о пособничестве терроризму, разыскиваемый Руслан Шавадзе 1997 года рождения, - об этом говорится в заявлении СГБ.



«Постановлением Тбилисского городского суда от 27 июля 2018 года Руслан Шавадзе был признан виновным в объединении в террористической организации иностранного государства и пособничестве ей в террористической деятельности и незаконном пересечении группой лиц государственной границы Грузии. Для Руслана Шавадзе заочно было определено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет по статье 328, 1-й и 2-й частям статьи 344 УК Грузии.



Проведенным следствием и добытыми доказательствами установлено, что 27 октября 2017 года Ахмед Чатаев, Ибрагим Адашев и Руслан Шавадзе нелегально пересекли участок зеленой полосы Кирнати-Марадиди грузино-турецкой границы, в чем им также помогали другие члены их преступной группы, в отношении которых Тбилисский городской суд вынес обвинительные приговоры.



Ахмед Чатаев, Ибрагим Адашев и Руслан Шавадзе, вместе с другими членами их же преступной группы поселились в г.Тбилиси на проспекте Монаха Габриэла, в квартире заранее подобранной для них сообщниками, где 21-22 ноября 2017 года была проведена спецоперация , во время которой были ликвидированы два террориста – Ибрагим Адашев и Асламбек Солтахмадов, а Ахмед Чатаев подорвал себя. Задержан – Шоаиф Борзиев.



Во время указанной спецоперации погиб сотрудник спецназа СГБ Иване Голашвили. Были ранены сотрудники СГБ и МВД.



Руслан Шавадзе за несколько часов до начала спецоперации покинул упомянутую квартиру и скрылся. В ходе процесса следствия он был заочно привлечен к ответственности, объявлен в розыск и велись активные розыскные мероприятия с целью его задержания.



По существующей информации, в сентябре 2016 года Руслан Шавадзе, воспользовавшись зеленой зоной, незаконно пересек государственную границу на участке села Марадиди и перешел на территорию Турции. Руслан Шавадзе вскоре присоединился к находящейся на территории Сирии-Ирака группировке Ахмеда Чатаева и принимал участие в боевых действиях.



После определенного периода, когда Чатаев покинул территорию Сирии-Ирака, и Руслан Шавадзе вместе с ним перешел в Турецкую Республику.

В Контртеррористическом центре Службы государственной безопасности следственные действия по существующему уголовному делу продолжаются», - говорится в заявлении.















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