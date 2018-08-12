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Грабитель с ножом напал на иностранца в туристическом центре Тбилиси


12.08.2018   12:03
21-летнего жителя Тбилиси задержали по обвинению в разбойном нападении на иностранца в туристическом центре грузинской столицы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Инцидент произошел на проспекте Шота Руставели. Группа пеших патрульных задержала молодого человека с поличным. Угрожая ножом, он требовал денег от гражданина Азербайджана.

По данным МВД, в прошлом задержанного уже судили за попытку кражи. Теперь он проходит по статье «разбой». Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Пеший патруль или туристическая полиция – инициатива министра внутренних дел Георгия Гахария. С целью усиления охраны в туристических местах столицы в конце мая пеший патруль начал работу в Старом Тбилиси. В июле на службу заступили дополнительные бригады пеших патрульных.

На сегодняшний день за обеспечением безопасности они следят на территории Черепашьего озера, озера Лиси, парка Ваке, улице Шардена, Ватном ряду (Бамбис риги), улицах Коте Апхази, Табидзе, Верцхлис, Вахтанга Горгасали, проспектах Давида Агмашенебели и Руставели, площадях Европы, Саарбрюккена и на территории Абанотубани.






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