13-го августа начинается осенний призыв на срочную военную службу

12.08.2018 19:21 13-го августа начинается осенний призыв на срочную военную службу, — говорится в постановлении правительства Грузии.



Согласно документу, в Вооруженные силы Грузии будут призваны 1800 срочников, в Специальную пенитенциарную службу — 1395, в военизированные подразделения МВД — 1370, в Специальную государственную службу охраны — 200 призывников.



Осенний призыв продлится до 29 декабря текущего года.















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