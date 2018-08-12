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13-го августа начинается осенний призыв на срочную военную службу
12.08.2018 19:21
13-го августа начинается осенний призыв на срочную военную службу, — говорится в постановлении правительства Грузии.
Согласно документу, в Вооруженные силы Грузии будут призваны 1800 срочников, в Специальную пенитенциарную службу — 1395, в военизированные подразделения МВД — 1370, в Специальную государственную службу охраны — 200 призывников.
Осенний призыв продлится до 29 декабря текущего года.
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