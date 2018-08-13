В Грузии начался осенний призыв на обязательную военную службу

13.08.2018 11:16 С сегодняшнего дня начинается осенний призыв на обязательную военную службу.



Об этом говорится в постановлении правительства.



Согласно документу, в вооруженные силы Грузии призовут 1800 призывников, на специальную пенитенциарную службу 1395 человек, в военизированные подразделения МВД 1370 и в Специальную службу государственной охраны 200.



Осенний призыв в этом году продлится до 29 декабря.















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