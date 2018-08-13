Министр обороны наградил за мужественный поступок военнослужащего, спасшего утопающего

13.08.2018 11:19 Министр обороны и начальник генерального штаба встретились с рядовым Гогай Гогличидзе, который спас мужчину, тонувшего в реке Риони.



В Министерстве обороны сообщили, что Леван Изория и генерал-майор Владимир Чачибая поблагодарили Гогу Гогличидзе за мужественный поступок, пожелали ему успехов, и наградили штатно-служебным оружием типа "Глок".



Вчера в Кутаиси пулеметчик 32-го пехотного батальона III пехотной бригады, рядовой I класса Гога Гогличидзе заметил мужчину, прыгнувшего с моста в реку. С целью спасти незнакомца солдат вошел в воду, и оказал утопающему помощь до прихода спасателей.



По информации Министерства обороны, рядовой I класса Гога Гогличидзе служит в III пехотной бригаде Западного командования Сухопутных войск вооруженных сил Грузии с 2017 года.

















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