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Министр обороны наградил за мужественный поступок военнослужащего, спасшего утопающего
13.08.2018 11:19
Министр обороны и начальник генерального штаба встретились с рядовым Гогай Гогличидзе, который спас мужчину, тонувшего в реке Риони.
В Министерстве обороны сообщили, что Леван Изория и генерал-майор Владимир Чачибая поблагодарили Гогу Гогличидзе за мужественный поступок, пожелали ему успехов, и наградили штатно-служебным оружием типа "Глок".
Вчера в Кутаиси пулеметчик 32-го пехотного батальона III пехотной бригады, рядовой I класса Гога Гогличидзе заметил мужчину, прыгнувшего с моста в реку. С целью спасти незнакомца солдат вошел в воду, и оказал утопающему помощь до прихода спасателей.
По информации Министерства обороны, рядовой I класса Гога Гогличидзе служит в III пехотной бригаде Западного командования Сухопутных войск вооруженных сил Грузии с 2017 года.
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