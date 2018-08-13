Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны наградил за мужественный поступок военнослужащего, спасшего утопающего


13.08.2018   11:19
Министр обороны и начальник генерального штаба встретились с рядовым Гогай Гогличидзе, который спас мужчину, тонувшего в реке Риони.

В Министерстве обороны сообщили, что Леван Изория и генерал-майор Владимир Чачибая поблагодарили Гогу Гогличидзе за мужественный поступок, пожелали ему успехов, и наградили штатно-служебным оружием типа "Глок".

Вчера в Кутаиси пулеметчик 32-го пехотного батальона III пехотной бригады, рядовой I класса Гога Гогличидзе заметил мужчину, прыгнувшего с моста в реку. С целью спасти незнакомца солдат вошел в воду, и оказал утопающему помощь до прихода спасателей.

По информации Министерства обороны, рядовой I класса Гога Гогличидзе служит в III пехотной бригаде Западного командования Сухопутных войск вооруженных сил Грузии с 2017 года.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Кока-кола» строит новое предприятие в Грузии
Румыния обошла Россию по объему экспорта нефтепродуктов в Грузию
Финансовый директор «ТВС-банка» объясняет причины девальвации лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
Власти Грузии начали учет имущества вынужденно перемещенных из Цхинвальского региона
Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)
Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане против двух райадминистраций заведены антимонопольные дела
В Дагестане более полусотни детей госпитализировали после отравления в спортлагере
В Грузии стартовал осенний призыв
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна