Четверо человек задержаны за поддержку «воровского мира»

13.08.2018 14:00 Сотрудники МВД задержали 4 человека по обвинению в поддержке воровского мира, деятельности воровского мира, и обращении к "вору в законе".



На брифинге в ведомстве отметили, что также по обвинению в принадлежности к "ворам в законе" заочно привлечен к уголовной ответственности Тенгиз Хоперия.



Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД вместе с главной прокуратурой провели оперативные и розыскные, следственные действия.



"Следствием установлено, что в мае текущего года Д.Г., у которого был спор по финансовому вопросу с Т.Б., с целью получения материального преимущества обратился к находящемуся в Турции т.н. "вору в законе" Тенгизу Хоперия, чтобы урегулировать спорный вопрос путем воровской разборки. Со своей стороны для разрешения спора в свою пользу путем воровской разборки Т.Б. обратился к вору в законе, находящемуся в Турции, и таким образом постарался разобраться в вопросе с Тенгизом Хоперия. В этой воровской разборке был включен также К. Б., активными действиями способствующий осуществлению деятельности воровского мира. Т.н. "вор в законе" Тенгиз Хоперия рассмотрел финансовый спор между Т.Б. и Д.Г. путем воровской разборки, и разрешил спор в пользу Д.Г., который в мае текущего года вновь обратился к "вору в законе" Тенгизу Хоперия, и попросил криминального авторитета урегулировать путем воровской разборки финансовый спор между братьями Л.Д. и З.К. Тенгиз Хоперия рассмотрел этот спор путем воровской разборки, и вызвал в Турцию участвующие в финансовом споре стороны для исполнения принятого решения, и принятия участия в воровской разборке.



Следствие установило также, что с вором в законе Тенгизом Хоперия систематически был связан Д.М., активно участвующий в осуществлении целей воровского мира. В июне текущего года Д.М. для урегулирования имущественного спора путем воровских разборок связал С. Дж. с т.н. "вором в законе" Тенгизом Хоперия, который оценил действие С. Дж., и путем воровской разборки принял соответствующее решение. Д.М. с целью исполнения решения, принятого "вором в законе", систематически связывался с С. Дж., которого использованием своего криминального авторитета принуждал, и принудил исполнить решение, принятое вором в законе.



Задержанные обвиняются в обращении к "вору в законе", поддержке деятельности воровского мира, и членстве воровского мира. А в отношении Тенгиза Хоперия возбуждено уголовное преследование по обвинению в принадлежности к "ворам в законе"- заявили в МВД.



Преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 3 до 7 лет, от 7 до 10 лет, и от 9 до 15 лет.



Напомним, по инициативе МВД на основании поправок в Уголовном кодексе расширен перечень преступных действий, связанных с воровским миром. С апреля текущего года наряду с принадлежностью к "ворам в законе", и воровскому миру уголовно наказуемым действием стало участие в воровском собрании, поддержка деятельности воровского мира, и обращение к члену воровского мира, или к "вору в законе".

















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