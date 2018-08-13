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Стали известны имена грузинских воров в законе, задержанных в Испании


13.08.2018   19:08
В ходе спецоперации в испанском муниципалитете Марбелья провинции Малага задержаны воры в законе, выходцы из Грузии — 40-летний Давид Кардава и 29-летний Лаша Баратели по прозвищу «Чиа» («Червяк»). О проведении спецоперации сегодня на брифинге заявил директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

Информация о проведенной в Испании спецоперации под названием «Куш 3» появилась 5 августа. Помимо грузинских воров в законе, испанские правоохранители задержали еще девять человек. Один из задержанных — гражданин Армении. По данным следствия, члены организованной преступной группировки планировали убийство членов представителей другой банды.

«Следствие установило, что задержанные грузинские криминальные авторитеты принимали активное участие в криминальной деятельности… Задержанные грузины будут осуждены согласно испанскому законодательству», — сказал Борцвадзе.

Задержанные граждане Грузии обвиняются в Испании в подделке документов, в членстве в криминально-преступной группировки и сговоре с целью попытки убийства.
«Министерство внутренних дел Грузии продолжает бескомпромиссную борьбу против организованной преступности, целью которой является искоренение воровского мира и связанного с ним криминального менталитета в стране», — подчеркнул Борцвадзе.

Сегодня же стало известно о том, что в Грузии задержали четверых человек за связь с проживающим в Турции вором в законе Тенгизом Хоперия. Следствие утверждает, что обвиняемые не раз обращались к нему с просьбой решить денежные и имущественные споры.






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