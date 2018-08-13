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Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море


13.08.2018   19:43
В Черное море вошел американский эсминец Carney. В пресс-службе шестого флота США заявили, что операции этого корабля должны повысить безопасность и стабильность на море.

Боевой корабль шестого флота США USS Carney вошел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Операции корабля в Черном море призваны повысить безопасность и стабильность на море», — говорится в сообщении.

«Прибытие Carney в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, проведенное здесь, поможет нам повысить оперативную совместимость с нашими партнерами и улучшить обмен информацией и опытом с ними», — заявил капитан Carney Тайсон Янг.

USS Carney регулярно заходит в Черное море. В феврале 2018 года в Черное море через пролив Босфор вошли два корабля шестого флота США: эсминцы Carney и Ross. Впервые с июля 2017 года в регионе оказались сразу два американских военных корабля. Собеседник телекомпании CNN в Пентагоне сообщил, что решение направить два эсминца в Черное море объясняется стремлением Вашингтона сдержать Россию, усиливающую свою группировку в Крыму.

4 марта Carney после 14-дневного пребывания в Черном море покинул его акваторию.






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