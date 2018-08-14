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Оборонным бюджетом США предполагается и усиление военного сотрудничества с Грузией и Украиной


14.08.2018   11:23
Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, который предполагает выделение $716 млрд долларов на нужны национальной обороны.

Указанный документ предполагает и развитие военного сотрудничества с Грузией и Украиной. Оборонный бюджет США на 2019 год предусматривает также предоставление Грузии оборонного летального оружия и принятие мер для поддержки вступления Грузии в НАТО.

Согласно положению этого документа, власти США рассматривают возможность более частого проведения военных учений в Черном море с участием Грузии и Украины.






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