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На Nobel Partner - 2018» состоялись боевые стрельбы «Апачей» (+видео)
14.08.2018 14:30
Впервые американская атакующая авиация участвует в боевых стрельбах многонациональных учений Nobel Partner 2018 (Достойный партнер 2018).
По информации Минобороны Грузии, в комбинированных боевых стрельбах на 11 стрельбище Вазианской базы приняли участие вертолеты AH-64 типа «Апач». В ходе учений, боевые вертолеты обеспечили близкую огневую поддержку грузинской и американской бронетехнике.
В учениях приняли участие бронетехника IV механизированной бригады Вооруженных сил Грузии, боевая бронетехника ( «Страйкеры») II кавалерийского полка США , боевые машины пехоты «Бредли» и танки «Абрамс». Огонь по условному противнику велся из всех типов вооружений, участвующих в учениях.
Многонациональные военные учения «Достойный партнер» стартовали 1 августа и продлятся по 15 августа. В них принимают участие 13 стран-членов НАТО и партнеры альянса: Грузия, США, Великобритания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.
Учения проводятся при лидерстве вооруженных сил Грузии и Европейского командования армии США. Сценарий учений основывается на операциях по поддержанию стабильности, атака/оборона.
Цель многонациональных военных учений «Достойный партнер 2018» — повышение готовности и совместимости между странами партнерами — США и Грузией.
Девиз учений — «Сила в партнерстве».
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