В новом оборонном бюджете США предусмотрены санкции для лиц, связанных с российской разведкой

14.08.2018 16:17 Бюджет Пентагона на 2019 год, который 13 августа подписал президент США Дональд Трамп, обязывает его в течение 90 дней представить обеим палатам Конгресса список граждан, в отношении которых могут быть введены санкции за разведку в пользу России.



Речь идет о лицах, участвовавших в деятельности, связанной с российской разведкой и представителями Минобороны после 2 августа 2017 года. Это требование предписывает закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), принятый в 2017 году, пишет МБХ-Медиа.



В документах указывается, что такая мера обусловлена необходимостью противостоять «действиям России в киберпространстве», под которыми подразумевается вмешательство России в выборы в США.



Напомним, что власти США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года с помощью кибератак и пропагандистской кампании. Тогда во всеобщем доступе оказалась почта кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В июле этого года Минюст предъявил обвинения двенадцати сотрудникам российской разведки по делу о вмешательстве в выборы президента США.















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