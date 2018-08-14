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На таможенно-пропускных пунктах обнаружено 7.13 грамм марихуаны


14.08.2018   18:13
В период с 10 по 12 августа на ТПП «Сарпи», «Гегути» и «Красный мост» таможенниками было обнаружено 7.13 грамм марихуаны.

Информацию распространяет налоговая служба министерства финансов.

По информации ведомства, наркотическое вещество было обнаружено в результате физического досмотра граждан России и Азербайджана на основании подозрения офицера таможни. Марихуана также была изъята у гражданина Грузии после досмотра принадлежащего ему автомобиля. Данные дела переданы для последующего реагирования в МВД Грузии.






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