На таможенно-пропускных пунктах обнаружено 7.13 грамм марихуаны

14.08.2018 18:13 В период с 10 по 12 августа на ТПП «Сарпи», «Гегути» и «Красный мост» таможенниками было обнаружено 7.13 грамм марихуаны.



Информацию распространяет налоговая служба министерства финансов.



По информации ведомства, наркотическое вещество было обнаружено в результате физического досмотра граждан России и Азербайджана на основании подозрения офицера таможни. Марихуана также была изъята у гражданина Грузии после досмотра принадлежащего ему автомобиля. Данные дела переданы для последующего реагирования в МВД Грузии.















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