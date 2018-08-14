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США помогут Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии в развитии системы добровольцев


14.08.2018   20:06
Американская сторона поможет Службе по управлению чрезвычайными ситуациями в развитии системы добровольцев - заявил на встрече с Шалвой Хуцишвили генерал штата Джорджия Реджинальд Нил.

По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, на встрече обсудили пятилетний план действий, и отметили, что после принятия закона "О гражданской безопасности" служба развивается быстрыми темпами.

По словам исполняющего обязанности главы Службы управления по чрезвычайным ситуациям Шалвы Хуцишвили, одним из основных направлений пятилетнего плана является обновление инфраструктуры, спецтехники, и оборудования.

"Пятилетний план сфокусирован на четыре основных направления: институциональное развитие, укрепление людских ресурсов, развитие технологий, модернизация инфраструктуры, спецтехники, и оснащения" - отметил Шалва Хуцишвили.

Генерал Реджинальд Нил пообещал Службе управления чрезвычайными ситуациями помощь в осуществлении пятилетнего плана.

"Для нас добровольческая система и альтернативная невоенная служба очень интересны. Наша страна имеет большой опыт в данном направлении, и соответственно, американская сторона попытается помочь Грузии в формировании этой системы" – заявил Реджинальд Нил.







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