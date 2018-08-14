МВД задержало двоих за разбойное нападение на бизнесмена в Тбилиси

14.08.2018 21:21 Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек по обвинению в разбойном нападении на бизнесмена Георгия Созашвили в селе Напетвреби, входящего в черту Тбилиси.



По данным МВД, на Созашвили, а также сотрудника его личной охраны, напали 5 июля. Обвиняемые намеревались забрать у бизнесмена крупную сумму денег. Злоумышленники были вооружены, завязалась перестрелка, во время которой был ранен сотрудник охраны бизнесмена. В итоге нападавшие скрылись, не сумев забрать с собой деньги.



Одного из обвиняемых полицейским удалось задержать в селе Патара Они (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), а второго — в Тбилиси. Следователям также удалось выяснить, что нападавшие действовали не одни, у них были и сообщники. В МВД заявляют, что ведут интенсивные работы по установлению и поимке других участников разбойного нападения.



Уголовное дело возбуждено по статьям «разбой, совершенный группой лиц в целях завладения вещью в крупном размере» и «противоправные приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что карается лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.



Следует отметить, что Созашвили недавно и сам стал фигурантом уголовного дела. Дело в том, что бизнесмен поставил автобус на территории, прилегающей к озеру Лиси, в котором работала ферма для майнинга криптовалюты.

После этого электрораспределительная компания Energo Pro Georgia обвинила Созашвили в краже электроэнергии. В связи с этим МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «кража, повлекшая значительный ущерб». Представители органов правопорядка 31 июля прибыли на ферму для майнинга криптовалюты, опечатали и забрали автобус.



Вечером того же дня, когда полицейские перевезли автобус во двор одного их отделений полиции, туда явился Созашвили с супругой, чтобы, как он утверждает, забрать из машины личные вещи. Во дворе отделения полиции у Созашвили произошел спор с полицейскими и его пришлось задержать. Тбилисский городской суд 1 августа отправил его в тюрьму на четыре дня.















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