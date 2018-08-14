Грузия в оборонном бюджете США на 2019 год

14.08.2018 23:18 В новом Законе авторизации национальной обороны Конгресс США призывает исполнительную власть страны, обеспечить оказание помощи «сектору безопасности Грузии», в том числе, летальную оборонную помощь, в то же время, усилить ее оборонные возможности, что улучшит ее совместимость со стандартами НАТО.



Закон авторизации национальной обороны США на 2019 г. был принят Конгрессом и Сенатом США в мае и июне этого года, а президент Трамп подписал документ 13 августа. Закон авторизации обороны является ежегодным бюджетным законом, который определяет направления оборонной политики, размеры финансирования и органы, которые ответственны за реализацию этой политики.



В документе Российская Федерация представлена в качестве потенциального военного противника и подчеркивается, что США будут продолжать «укреплять обороноспособность своих союзников в Европе» для борьбы с российской агрессией.



Конгресс призывает федеральные агентства США «углубить частоту, масштабы и пределы многосторонних военных учений НАТО и других учений с участием Грузии и Украины в Черном море».



Документ также подтверждает «политику открытых дверей НАТО и поддержку в отношении окончательного членства Грузии в альянсе».



Министерство иностранных дел Грузии 14 августа откликнулось заявлением на Закон авторизации обороны США, в котором говорится, что упоминание Грузии в законе «еще раз подтверждает важность вопросов, связанных с Грузией, в политической повестке дня Администрации США».



Примерно за шесть месяцев до принятия Закона авторизации национальной обороны, США приняли Закон о консолидированных ассигнованиях на 2018 год, который определяет расходы различных федеральных агентств США. Согласно этому закону, в виде помощи для Грузии США выделили 105,3 млн долларов США. Документ запрещает оказание помощи со стороны США тем государствам, которые признали независимость Абхазии и Цхинвальского региона.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

