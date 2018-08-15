В Грузии началась оборонная пилотная программа резерва и мобилизации

15.08.2018 10:58 В министерстве обороны идет прием желающих в рамках пилотной программы резерва и мобилизации. Как заявил заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Шалва Джабахидзе, с зачисленными в территориальный резерв гражданами будут заключены 5-летние контракты.



«С 1 августа мы начали прием и подбор резервистов. В территориальный резерв принимаются проживающие в Кахетии, Аджарии и Гурии резервисты, имеющие военные звания от рядового до капитана включительно, резервисты, которые отбыли обязательную воинскую службу, и студенты – все в возрасте от 19 до 50 лет.



С ними будут заключены 5-летние контракты, ежемесячно они будут получать 20% от зарплаты, предусмотренной для лиц с их званием, а в период прохождения резерва они будут получать 100% от этой же зарплаты. В год рядовой получит 3350 лари, а капитан или лейтенант – 4300 лари», - заявил Джабахидзе.



Что касается пилотного проекта, по его словам, целью программы является тестирование новой концепции, которая должна заработать в полную силу с 2020 года.















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