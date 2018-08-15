Обороноспособность Грузии становится одним из составных частей американских стратегических интересов - эксперты о решении Трампа

15.08.2018 11:22 Эксперты и политики называют важнейшим решение США о продаже летального оружия Грузии. В оборонном бюджете Соединенных Штатов 2019 года уже прописана военная и политическая поддержка нашей страны.



По словам аналитиков, власть Грузии должна правильно использовать это решение.



Своей подписью Дональд Трамп утвердил обороне самый большой бюджет в истории США, где прописаны конкретные шаги, что сделают Соединенные Штаты Америки для поддержки Грузии.



"Обороноспособность Грузии становится одним из составных частей американских стратегических интересов. В этом компоненте, естественно, осмысливается усиление конкретных военных средств, будь то воздушные, противотанковые, или другие компоненты, больше координации с нашими партнерами, увеличенные военные учения на Черном море, и усиление здесь роли Грузии. Одно важное заключение, которое следует сделать из этого, что на фоне этих стратегических интересов желательно и необходимо, чтобы Грузия увеличила свою долю участия"- заявил вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.



По мнению президента Атлантического совета Грузии Давида Сихарулидзе, закон, который подписал лидер США, имеет громадное значение для Грузии.



"Оккупация территорий Грузии является не только проблемой Грузии. Это также проблема европейской безопасности в целом. С данной точки зрения это законодательство имеет весьма большое значение. Сейчас мы должны сделать все для того, чтобы максимально развивать нашу оборону, соответственно, думаю, сейчас необходимо увеличить как раз таки бюджетное финансирование нашей обороны, чтобы она стала более эффективной"- заявил президент Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе.



По мнению основателя Центра стратегического анализа Грузии (GSAC) Нодара Харшиладзе:



"Будет очень хорошо для страны воспользоваться сегодня этим моментом, и потребовать от американцев как можно больше, чтобы потом мы согласились на то, что принесет пользу нашей стране".

















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