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Минобороны начинает прием в резерв специалистов кибербезопасности


15.08.2018   11:42
Минобороны объявил прием специалистов кибербезопасности в резерв. Согласно заявлению Бюро кибер безопасности ведомства, лица, зачисленные в резерв специалистов, пройдут программу специальной подготовки, длительность которой составляет 45 календарных дней в год. Срок контракта определяется периодом от 1 до 5 лет.

Подготовительная программа предусматривает ознакомление с архитектурой Министерства обороны, и участие резервистов в тренингах, организованных НАТО и другими стратегическими партнерами.

Лицо, зачисленное в резерв специалистов, не будет подлежать призыву в территориальный резерв.

В то же время специалисты получат зарплату соответственно военному званию.

Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, определенным приказом министра обороны Грузии от 18 мая 2018 года за №47, "О порядке отбора лиц для приема в активный резерв военной резервной службы, и утверждении квалификационных требований".







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