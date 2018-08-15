В Тбилиси приветствовали подписание оборонного бюджета США с пунктами о Грузии

15.08.2018 14:54 Упоминание Грузии в Законе авторизации обороны США говорит о «беспрецедентно высоком уровне поддержки» со стороны американских властей. Соответствующее заявление сделал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.



13 августа президент США Дональд Трамп подписал самый большой оборонный бюджет в истории страны (FY19NDAA). Он предполагает расходы на национальную оборону в размере 717 миллиардов долларов США. Это на 20 миллиардов больше, чем в 2018 году.

Документ подразумевает и оказание помощи Грузии в области безопасности. Речь, в частности, идет о поставке летальных оборонительных вооружений, поддержке евроатлантической интеграции и расширения совместных учений в Черном море.



Залкалиани поблагодарил за это решение Администрацию и Конгресс США. Он указал, что в оборонном бюджете подчеркивается роль Грузии как союзника и партнера США. При этом, по оценке министра, настолько «объемно» о Грузии в законе не говорилось никогда прежде.



«Оборонный бюджет на 2019 год является важным документом и с той точки зрения, что в нем содержится положение насчет Грузии. В отличие от предыдущих лет, данная часть довольно объемна… Подчеркивает роль Грузии как союзника и партнера США», – заявил Залкалиани.



Министр уверен, что упоминание Грузии в законе «еще раз подтверждает важность вопросов, связанных с Грузией, в политической повестке дня Администрации США». Здесь же он отметил, что Грузия рассматривается в контексте европейской региональной безопасности вместе с другими Черноморскими и Восточноевропейскими странами.

«Следует отметить, что о Грузии говорится и в главе документа, озаглавленной «Сдерживание российской агрессии». Именно в этом контексте Грузия, Украина и усиление их обороноспособности рассматриваются как отвечающие национальным интересам США», — сказал Залкалиани.



Закон авторизации обороны — ежегодный бюджетный закон США. Он определяет направления оборонной политики, размеры финансирования и органы, которые ответственны за реализацию этой политики.



Весной 2018 года США приняли Закон о консолидированных ассигнованиях на 2018 год. Он определяет расходы различных федеральных агентств США. В нем содержатся пункты о защите территориальной целостности Грузии. Документ запрещает оказание помощи со стороны госведомств США государствам, признавшим независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Более того, согласно закону, в виде помощи для Грузии США выделили более 105 миллионов долларов.















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