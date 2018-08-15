Леван Изория: В 2008 году имела место кульминация агрессивной политики России

15.08.2018 16:36 Никто не должен сомневаться, что 2008 год стал кульминацией агрессивной политики, которую Российская Федерация осуществляла в Грузии с начала 1990-х годов различными гибридными методами — так ответил министр обороны Грузии Леван Изория на вопрос, что он думает о заявлениях Саломе Зурабишвили об августовской войне.



По словам Левана Изория, кульминацией 2008 года стала оккупация 20% грузинских территорий.



«Никто не должен сомневаться в том, что в 2008 году была кульминация агрессивной политики, проводимой Российской Федерацией с 1990-х годов различными гибридными методами в Грузии. Когда мы говорим о кульминации в 2008 году, эта кульминация нашла реальное отражение в непосредственном участии и оккупации 20% территории нашей территории. Мы призываем Россию вывести свои вооруженные силы с территории нашей страны», — сказал Изория.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

