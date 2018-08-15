|
|
Леван Изория: В 2008 году имела место кульминация агрессивной политики России
15.08.2018 16:36
Никто не должен сомневаться, что 2008 год стал кульминацией агрессивной политики, которую Российская Федерация осуществляла в Грузии с начала 1990-х годов различными гибридными методами — так ответил министр обороны Грузии Леван Изория на вопрос, что он думает о заявлениях Саломе Зурабишвили об августовской войне.
По словам Левана Изория, кульминацией 2008 года стала оккупация 20% грузинских территорий.
«Никто не должен сомневаться в том, что в 2008 году была кульминация агрессивной политики, проводимой Российской Федерацией с 1990-х годов различными гибридными методами в Грузии. Когда мы говорим о кульминации в 2008 году, эта кульминация нашла реальное отражение в непосредственном участии и оккупации 20% территории нашей территории. Мы призываем Россию вывести свои вооруженные силы с территории нашей страны», — сказал Изория.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна