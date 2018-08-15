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Американские «Джавелины» использовали на военных учениях в Вазиани (+видео)


15.08.2018   16:47
На 11-х по счету стрельбах многонациональных военных учениях «Достойный партнер 2018» в Вазиани, грузинские военнослужащие впервые в этом году применили противотанковый ракетный комплекс «Джавелин».

Во время боевых стрельб, грузинским, германским и американским военнослужащим огневую поддержку оказали германские боевые машины пехоты «Мардер».

В учениях была применена грузинская, германская и американская боевая техника. В объединенных боевых стрельбах участвовали артиллерийские и инжинерные подразделения.

«Джавелин» впервые привезли в Грузию в августе прошлого года во время многонациональных военных учений «Достойный партнер» (Nobel Partner).








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