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Наши международные отношения проходят по защите нашего достоинства - министр обороны Грузии


15.08.2018   17:34
Международные отношения проходят по защите нашего достоинства, защита достоинства на международной арене - это международно признанные границы, и именно по этим границам проходит защита достоинства грузина - заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория в ответ на заявление Григория Карасина, касающегося работы секции защиты интересов России в Грузии. По словам министра, он не может говорить об этой конкретной информации, и этом заявлении, поскольку детально не информирован о нем.

"Мы день изо дня видим достаточно большое количество русских туристов в Грузии, что еще раз свидетельствует о том, что у нашего населения благосклонное отношение к соседям. Мы хотим только мира. Мы хотим мирного возвращения оккупированных территорий. Так что политика, в том числе в отношении России, ориентирована на диалог. Сегодня я публично заявил, что наши международные отношения проходят по защите нашего достоинства, защита достоинства на международной арене - это международно признанные границы, и именно по этим границам проходит защита достоинства грузина"- заявил Леван Изория.

Напомним, по заявлению заместителя министра иностранных дел России, Григория Карасина, ситуация вокруг секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Грузии ухудшилась, в частности возрос спрос на российские визы, чем стараются обогатиться местные криминальные элементы.







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