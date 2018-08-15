"Достойный партнер 2018" завершился показательными учениями (Видео)

15.08.2018 19:25 Многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018» завершились показательными учениями на 11-м стрелковом полигоне в Вазиани.



Мероприятие по закрытию учений состояло из двух частей. Сначала для приглашенных гостей прошли показательные учения «объединенные тренировочные военные стрельбы». Задача учений состояла в осуществлении многонациональных подразделений районной обороны, чтобы обеспечить в районе боевых действий уничтожение условного противника и дать возможность дивизии для осуществления контратакующих действий. Военные выполнили операцию успешно.



В этом году в показательных учениях участвовали американские боевые вертолеты AH-64 «Апачи». Грузинские военнослужащие в первые применили переносной противотанковый комплекс «Джавелин». Во время боевых стрельб, грузинским, германским и американским военнослужащим огневую поддержку оказали германские боевые машины пехоты «Мардер». В учениях была применена грузинская, германская и американская боевая техника. В объединенных боевых стрельбах участвовали артиллерийские и инжинерные подразделения. После завершения показательных учений, состоялся официальный церемониал их закрытия.



Министр обороны Грузии обратился с речью к участникам учений и приглашенным гостям. На официальной церемонии были награждены служебно-штатным оружием пять военнослужащих грузинских ВС, а военным стран участвующих в учениях были переданы 38 ведомственных медалей. Специальные памятные подарки получили 199 военнослужащих.



















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