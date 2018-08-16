Назначены новые руководители департаментов полиции Шида Картли и Аджарии

16.08.2018 12:39 «Региональные департаменты полиции МВД Грузии получили новых руководителей», — информацию об этом распространяет МВД.



По сообщению ведомства, директором департамента полиции Аджарии назначен полковник Константин Ананиашвили. До этого он занимал должность директора департамента полиции Шида Картли. Ананиашвили с 2005 года занимал разные должности в министерстве внутренних дел.



Директором же департамента полиции Шида Картли назначен подполковник полиции Мамука Сагареишвили, который до нового назначения работал заместителем директора департамента. Сагареишвили также с 2005 года занимал разные позиции в МВД, а на должности заместителя департамента Шида Картли работал с 2015 года.















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