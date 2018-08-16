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В Грузии выросли случаи преступлений против собственности
16.08.2018 20:55
Количество зарегистрированных в Грузии преступлений с января по июль 2018 года превысило 33 тысяч. Это на 55,8% больше по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год. Об этом говорится в статистических данных на сайте МВД Грузии.
Для сравнения — за весь 2017 год было зафиксировано более 21,2 тысячи преступлений.
Из более 33 тысяч зафиксированных с января по июль текущего года преступлений раскрыты были только 12,1 тысяча. Таким образом, процент раскрываемости составил 36,6%.
Больше всего в текущем году — более 13 тысяч, зафиксировано преступлений против собственности: кражи, ограбления, разбойные нападения и прочее. Это показатель на 68,8% больше по сравнению с данными прошлого года. В текущем году из более 13,2 тысячи преступлений, совершенных против собственности, были раскрыты более 3,6 тысячи. Процент раскрываемости составил 27,7%.
На втором месте находятся преступления, совершенные против здоровья: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, насилие, насилие в семье и прочее. С января по июль 2018 года МВД Грузии зафиксировано более 6,3 тысячи преступлений подобного рода. При этом показатель на 142% больше по сравнению с данными за прошлый год.
При этом в текущем году из более 6,3 тысячи преступлений, совершенных против здоровья, были раскрыты более 3 тысяч. Процент раскрываемости составил 48,4%.
Тройку замыкают наркопреступления. За семь месяцев 2018 гоад в стране было зафиксировано более 2,5 тысячи подобных преступлений, что на 18,8% меньше прошлогодних показателей.
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