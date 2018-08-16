Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Малхаз Кобаури настаивает на проведении экспертизы своего физического состояния


16.08.2018   21:17
Пастух Малхаз Кобаури, обвиняемый в убийстве американской семьи Смит, утверждает, что не смог бы изнасиловать Лору Смит и настаивает на проведении экспертизы своего физического состояния. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Кобаидзе, который защищает интересы обвиняемого.

Райана Смита и его супругу Лору нашли мертвыми в ущелье Хада Душетского района в начале июля, позже было найдено место захоронения их 4-летнего ребенка. При этом на место захоронения ребенка указал сам Кобаури, которого через несколько дней после обнаружения тел задержали в качестве обвиняемого.

В конце июля СМИ распространили информацию о том, что существует экспертиза, согласно которой, незадолго до смерти у Лоры Смит была половая связь с обвиняемым. Хотя это заключение не было опубликовано официально, ряд СМИ сочли, что перед смертью американка была изнасилована. Между тем Кобаури обвиняется только в убийстве троих человек и пока об изнасиловании в обвинении ничего не говорится.

«Проведя экспертизу, мы хотим установить, насколько у Кобаури есть физическая возможность с точки зрения здоровья для осуществления сексуального акта. Сам Кобаури утверждает, что не может ни изнасиловать, ни заняться сексом», - сказал Кобаидзе. По словам адвоката, экспертиза должна установить, страдает ли обвиняемый дисфункцией половых органов или у него иное заболевание. Юрист заявляет, что Кобаури проверят психолог, уролог и сексолог.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Крупный бизнес России готовится к отключению от долларов
Национальная валюта Грузии ищет новую точку равновесия
Во Львове устроят фестиваль винограда и вина
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми не меняя позиции о территориальной целостности Грузии
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
В Грузии вспоминают начало абхазской войны
Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян подвел итоги первых 100 дней своего премьерства
Президент Белоруссии наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Цихелашвили: С абхазами и осетинами диалог обязателен и о готовности к этому нами заявлено не раз
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна