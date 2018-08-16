Малхаз Кобаури настаивает на проведении экспертизы своего физического состояния

16.08.2018 21:17 Пастух Малхаз Кобаури, обвиняемый в убийстве американской семьи Смит, утверждает, что не смог бы изнасиловать Лору Смит и настаивает на проведении экспертизы своего физического состояния. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Кобаидзе, который защищает интересы обвиняемого.



Райана Смита и его супругу Лору нашли мертвыми в ущелье Хада Душетского района в начале июля, позже было найдено место захоронения их 4-летнего ребенка. При этом на место захоронения ребенка указал сам Кобаури, которого через несколько дней после обнаружения тел задержали в качестве обвиняемого.



В конце июля СМИ распространили информацию о том, что существует экспертиза, согласно которой, незадолго до смерти у Лоры Смит была половая связь с обвиняемым. Хотя это заключение не было опубликовано официально, ряд СМИ сочли, что перед смертью американка была изнасилована. Между тем Кобаури обвиняется только в убийстве троих человек и пока об изнасиловании в обвинении ничего не говорится.



«Проведя экспертизу, мы хотим установить, насколько у Кобаури есть физическая возможность с точки зрения здоровья для осуществления сексуального акта. Сам Кобаури утверждает, что не может ни изнасиловать, ни заняться сексом», - сказал Кобаидзе. По словам адвоката, экспертиза должна установить, страдает ли обвиняемый дисфункцией половых органов или у него иное заболевание. Юрист заявляет, что Кобаури проверят психолог, уролог и сексолог.















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