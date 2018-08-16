Адвокат: Мачаликашвили был опрошен по делу о пособничестве терроризму

16.08.2018 21:28 На сегодняшнем опросе вопросы в основном касались коммуникации с конкретными лицами, того, какие отношения были у Малхаза Мачаликашвили с ними, - об этом после опроса Малхаза Мачаликашвили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила журналистам его адвокат Кети Чутлашвили.



По ее словам, Мачаликашвили был опрошен по делу о пособничестве терроризму. Как отмечает адвокат, в ходе опроса упоминались Ахмед Чатаев, Тамаз Маргошвили, Руслан Алдамов и другие лица.



«Сегодня Малхаз Мачаликашвили был опрошен в рамках расследования по делу о пособничестве терроризму. По этому делу в отношении определенных лиц уже вынесены приговоры, однако как поясняет следственный орган, в определенной части расследование дела вновь продолжается и именно по этой части его допросили. Вопросы в основном касались коммуникации с конкретными лицами, того, какие отношения у него были с ними и эти вопросы носили общий характер. Упоминалась коммуникация с Тамазом Маргошвили, Русланом Алдамовым и т.д. В определенной степени вопросы касались связи и с Ахмедом Чатаевым. Определенные вопросы были и относительно Темирлана Мачаликашвили, однако он мертв и в отношении него уголовное преследование не осуществляется, и мы считаем безосновательным продолжение расследования», - заявила адвокат.



Опрос Малхаза Мачаликашвили сегодня длился почти 6 часов. Сам Мачаликашвили по завершении опроса комментариев не делал.





















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