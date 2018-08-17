Германия направит восемь тысяч солдат и 100 танков на маневры НАТО

17.08.2018 11:56 Германия направит восемь тысяч солдат, а также около 100 танков и более двух тысяч единиц транспортных средств на маневры НАТО. Учения Trident Juncture, которые станут, вероятно, крупнейшими маневрами после окончания холодной войны, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября, сообщает в пятницу, 17 августа, агентство dpa.



Всего в маневрах НАТО примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО, а также союзников альянса. Германия, которая направит на учения наибольшее количество военных, существенно увеличила контингент. Так, в 2015 году в Trident Juncture приняли участие 3 тысячи солдат бундесвера.



С начала кризиса в Украине в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений. Целью маневров является проверка реакции альянса на новые виды угроз. Trident Juncture должны продемонстрировать способность НАТО "справиться с любыми вызовами – от стандартных боевых действий до более утонченных техник гибридной войны и пропаганды".



Напомним, Германия в три раза увеличит число военнослужащих, которые в этом году будут участвовать в учениях НАТО по сдерживанию России – до 12 тысяч солдат и офицеров. В прошлом году их было четыре тысячи. Расходы Германии на участие в учениях также вырастут – с 50 млн евро до 90 млн евро.



Ранее сообщалось, что Германии не хватает военной техники для операций НАТО. В частности, наблюдается нехватка танков и авиации.















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