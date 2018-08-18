МВД Грузии уничтожило наркотики стоимостью 5,5 млн лари

18.08.2018 15:13 Министерство внутренних дел Грузии в соответствии с современными стандартами уничтожило более 200 кг разного рода наркотических средств.



По информации ведомства, стоимость уничтоженных наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств в разное время по 700 уголовным делам, на т.н. «черном рынке» составляет, приблизительно, 5,5 млн лари.



На основании приказа министра внутренних дел Грузии, правоохранители уничтожают наркотические и психоактивные вещества после соответствующего судебного постановления поэтапно в присутствии специальной постоянно действующей комиссии.



МВД уничтожило следующие наркотические вещества, изъятые из незаконного оборота в результате следственных действий, проведенных в разное время в масштабе Грузии: героин - 4 кг и 126 г, кокаин – 2 кг и 446 г, 2033 таблетки «Суботекса», 13 929 капсул с содержанием «Прегабалина», 2080 таблеток с содержанием «Кодеина», 147 таблеток MDMA, «Морфин» - 1154 г, «Метадон» - 74 г, а также, большое количество наркотических средств различных наименований, психотропные и новые психоактивные вещества.



Наркотики были уничтожены по новой технологии с соблюдением соответствующих норм охраны окружающей среды в высокотемпературной печи с системами фильтрации. На процессе уничтожения наркотических средств, вместе с сотрудниками МВД, присутствовали представители Главной прокуратуры и Минздрава.















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