Министр обороны почтил память Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе

18.08.2018 15:53 Георгий Анцухелидзе является героем нашей эпохи, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория на Мухатгвердском братском кладбище, где он находился в связи с днем рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе и возложил цветы к его могиле.



«Сегодня Георгию Анцухелидзе исполнилось бы 34 года. Георгия является героем нашей эпохи, который своей самоотверженностью еще раз усилил нашу историческую память и обязанность – защищать свободу и честь твоей страны. Сегодня долг каждого из нас – максимум сделать для того, чтобы усилить нашу страну, в том числе в оборонной сфере», - заявил Изория.



Младший сержант Вооруженных сил Грузии Георгий Анцухелидзе 9 августа 2008 года после одного из столкновений во время российско-грузинской войны попал в плен к противнику. До ноября 2008 года военнослужащий считался пропавшим без вести. Позднее, из Цхинвали были перевезены тела 10-ти погибших грузин, и генетическая экспертиза показала, что один из них – Георгий Анцухелидзе.















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