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Грузинские таможенники нашли оружие в багаже у граждан Турции и Армении
18.08.2018 21:00
Граждан Турции и Армении, пытавшихся провезти огнестрельное оружие через таможенную границу Грузии, задержали на пропускных пунктах «Вале» (граница с Турцией) и «Гугути» (граница с Арменией). Об этом сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
Оба факта произошли 16 августа. Поведение гражданина Турции и гражданина Армении вызвало определенные подозрения у офицеров таможни. В обоих случаях сотрудники Службы доходов проверили их автомобили и багаж. При осмотре таможенники обнаружили незадекларированное огнестрельное оружие и патроны.
Гражданин Турции пытался провезти через границу одно огнестрельное оружие и один патрон, а гражданин Армении – одно огнестрельное оружие и три патрона.
С целью дальнейшего реагирования материалы дела передали МВД Грузии.
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