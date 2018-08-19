МВД Грузии раскрыло кражу компьютеров из офиса Национально-демократической партии

19.08.2018 15:20 МВД Грузии сообщило о раскрытии кражи компьютеров из офиса оппозиционной «Национал-демократической партии» в центре Тбилиси.



Расположенный на проспекте Шота Руставели офис обокрали в ночь на 18 августа. В партии заявили о пропаже пяти компьютеров, на которых хранилась важная информация о предстоящих президентских выборах. Лидер национал-демократов Бачуки Кардава назвал произошедшее «политической акцией».



Сегодня пресс-служба МВД сообщила о том, что по делу о краже задержан 32-летний мужчина. Обвиняемый в прошлом уже был судим, а в настоящее время отбывает условное наказание.



Украденную технику обнаружили в ломбарде, в паре километров от офиса партии.



Следствие продолжается по статье «кража с проникновение в помещение, повлекшее значительный ущерб». Если суд признает задержанного виновным, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.



Как известно, недавно национал-демократы и еще девять оппозиционных партий основали движение «Сила в единстве». На пост президента Грузии они представили члена политсовета партии «Единое национальное движение», экс-главу МИД Грузии Григола Вашадзе.















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