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Четверо граждан Сьерра-Леоне задержаны за попытку незаконного пересечения границы Грузии


19.08.2018   15:23
Четырех граждан Сьерра-Леоне задержали в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Сотрудники Погранполиции заметили нарушителей у грузино-турецкой границы, в пограничном секторе Ахалцихе и Карцахи.

«Следствие установило, что обвиняемые пытались пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции в обход пограничного контрольно-пропускного пункта», — сообщили в ведомстве.

МВД возбудило по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц». Обвиняемым грозит от четырех до пяти лет тюрьмы.






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