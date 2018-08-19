|
|
Четверо граждан Сьерра-Леоне задержаны за попытку незаконного пересечения границы Грузии
19.08.2018 15:23
Четырех граждан Сьерра-Леоне задержали в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Сотрудники Погранполиции заметили нарушителей у грузино-турецкой границы, в пограничном секторе Ахалцихе и Карцахи.
«Следствие установило, что обвиняемые пытались пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции в обход пограничного контрольно-пропускного пункта», — сообщили в ведомстве.
МВД возбудило по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц». Обвиняемым грозит от четырех до пяти лет тюрьмы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна