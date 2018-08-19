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МВД Грузии опровергло информацию о переносе государственных границ в Тушетии
19.08.2018 17:31
МВД Грузии опровергло информацию о самовольном переносе российской стороной границы у села Дикло в Ахметском муниципалитете (регион Кахетия).
Село Дикло находится в высокогорной Тушетии, в четырех километрах от границы Дагестана на востоке и в 10 километрах от границы Чечни на севере.
Накануне гражданское «Антиоккупационное движение» сообщило о том, что российская сторона на несколько километров перенесла государственную границу в районе этого поселения.
Утверждалось, что таким образом были присвоены земельные участки возле трех тушетских сел, которые из-за сложных погодных условий остаются пустыми большую часть года. Активисты заявили, что перенос границы произошел прошлой зимой, а уже весной этого года российские военные не допустили грузинских пограничников на их локации.
В МВД опровергли эту информацию. В заявлении ведомства, распространенном сегодня, говорится, что «пост пограничной полиции продолжает работать в Дикло, а грузинские пограничники беспрепятственно выполняют свои обязанности».
«19 августа 2018 года в СМИ появилась информация о том, что, якобы, РФ в зимний период на несколько километров перенесла границу в направлении Дикло, и не пропускает туда грузинских пограничников. Указанная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе МВД Грузии.
Следует отметить, что в конце июня текущего года на границе с Дагестаном двое сотрудников пограничной полиции Грузии, находившихся при исполнении, были задержаны представителями погранслужбы РФ. Оба грузинских пограничника вскоре были отпущены, однако МВД Грузии так и не обнародовало каких-либо деталей инцидента.
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