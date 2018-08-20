Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Анкаре по посольству США открыли огонь


20.08.2018   11:10
В Анкаре по посольству США открыли огонь. Информацию об этом распространяет турецкое издание Haberturk.

По сообщению агентства, в 05:00 по местному времени в направлении дипломатического представительства было произведено 4-5 выстрелов.

Турецкие СМИ пишутт, что выстрелы прозвучали из легкового автомобиля, который двигался с бульвара Ататюрка. Пули попали в будку охраны посольства. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

Отношения между Турцией и США накалены. Причина этого — задержание американского пастора Эндрю Брансона и введенные США санкции на турецкий алюминий и сталь.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт из Грузии в страны ЕС возрос на 20,2%
Экспортную десятку Грузии за 7 месяцев текущего года возглавили медные руды и концентраты
Безработица в Грузии сократилась на 1,9% - «Сакстат»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Залкалиани: Визит Ангелы Меркель подчеркивает, что Грузия постоянно значится в приоритетных вопросах политической повестки дня Германии
В нападении на полицейских в Чечне участвовал 11-летний мальчик
Осетия стала лидером по росту задолженности по зарплате
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна