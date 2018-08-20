В Анкаре по посольству США открыли огонь

20.08.2018 11:10 В Анкаре по посольству США открыли огонь. Информацию об этом распространяет турецкое издание Haberturk.



По сообщению агентства, в 05:00 по местному времени в направлении дипломатического представительства было произведено 4-5 выстрелов.



Турецкие СМИ пишутт, что выстрелы прозвучали из легкового автомобиля, который двигался с бульвара Ататюрка. Пули попали в будку охраны посольства. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают правоохранители.



Отношения между Турцией и США накалены. Причина этого — задержание американского пастора Эндрю Брансона и введенные США санкции на турецкий алюминий и сталь.















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