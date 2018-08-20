|
|
В Анкаре по посольству США открыли огонь
20.08.2018 11:10
В Анкаре по посольству США открыли огонь. Информацию об этом распространяет турецкое издание Haberturk.
По сообщению агентства, в 05:00 по местному времени в направлении дипломатического представительства было произведено 4-5 выстрелов.
Турецкие СМИ пишутт, что выстрелы прозвучали из легкового автомобиля, который двигался с бульвара Ататюрка. Пули попали в будку охраны посольства. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают правоохранители.
Отношения между Турцией и США накалены. Причина этого — задержание американского пастора Эндрю Брансона и введенные США санкции на турецкий алюминий и сталь.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна